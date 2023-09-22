По всему миру стартовали продажи iPhone 15

22 сентября по всему миру стартовали продажи смартфонов серии iPhone 15.

Как сообщалось, iPhone 15 представлен линейкой из 6,1-дюймового iPhone 15, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Max и 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max. Отмечается, что новые iPhone 15 будут снабжены более быстрой зарядкой, которую будет обеспечивать универсальный разъем USB-C вместо Lightning: это диктует европейское законодательство.

В первый день продаж устройства поступили в продажу примерно в 40 странах, включая Австралию, Китай, Великобританию, США и Францию.

Предварительные заказы на все модели смартфона были открыты с 15 сентября.

На долю iPhone приходится около половины всей выручки Apple, и компания надеется, что новое устройство поможет ей прервать полосу неудач в продажах и вернуться к росту в важный период рождественских праздников - первый квартал нового финансового года компании. Впрочем, прогнозы эксперты о том, помогут ли новые изменения в телефонах и смарт-часах вернуть компанию Apple на путь роста, разнятся.

Прибыль компании Apple в третьем квартале финансового года, закончившегося в июне, составила $19,9 млрд, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост прибыли был обусловлен рекордными доходами от предоставления услуг, которые компенсировали падение продаж iPhone на 2,4%. Доходы компании в третьем квартале снизились на 1,4% до $81,8 млрд. Падение фиксируется третий квартал подряд.