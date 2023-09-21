Во Франции навсегда закрывается горнолыжный курорт

Французский горнолыжный курорт вблизи города Ла-Самбуи в Альпах демонтирует подъемники, поскольку из-за глобального потепления лыжный сезон сократился до нескольких недель, пишет CNN.

Теперь невыгодно держать курорт открытым, потому что раньше снег там был почти с 1 декабря по 30 марта, а прошлой зимой продержался только четыре недели.

Ла-Самбуи — это небольшой курорт с тремя подъемниками и несколькими трассами, достигающими высоты 1850 метров. Однако там были более дешевые абонементы, а также курорт предлагал трассы как "черные" для опытных, так и "зеленые" для начинающих, чем пользовался популярностью среди семей, искавших выгодные условия для отдыха.

Однако теперь этот курорт сможет работать менее пяти недель в январе и феврале. По словам мэра Ла-Самбуи Жака Далекса, ущерб из-за простой может стоить примерно €500 тыс. Только содержание подъемников стоит €80 тыс. в год.

Город попытается привлечь туристов не только зимним отдыхом, но и летним. Курорт будет рекламироваться как "место для летнего туризма и отдыха на природе".

В общей сложности с 2001 года во Франции демонтировали 22 горнолыжных подъемника, и все еще есть 106 заброшенных горнолыжных подъемников на 59 площадках. Причиной в основном является сокращение лыжного сезона из-за малоснежных зим.

Мэр Ла-Самбуи сказал, что "все зимние курорты во Франции страдают от глобального потепления", особенно находящиеся на средней высоте в горах от 1000 до 1500 метров. В прошлом году Сен-Фирмэн, еще один небольшой альпийский горнолыжный курорт, решил демонтировать свои подъемники после того, как зимний сезон сократился с месяцев в неделю.

"Глобальное потепление, очевидно, продолжается и происходит даже быстрее, чем предполагали ученые. Горнолыжным курортам становится все труднее работать, многие вынуждены адаптироваться к новому климату", - добавил Жак Далекс.