Не осудившие войну в Украине страны потеряли $180 млрд инвестиций – Bloomberg

Из $1,2 трлн прямых иностранных инвестиций, вложенных в 2022 году, около $180 млрд перешло из стран, которые отказались осудить российское вторжение, в те, которые поддержали Украину. Об этом пишут экономисты из Bloomberg Economics.

Экономисты проанализировали данные о прямых иностранных инвестициях крупных компаний в новые заводы за рубежом.

В Bloomberg использовали методологию, которая становится все более популярной среди экономистов, пытающихся понять новую эпоху: как страны голосуют в ООН.

Данную методологию использует и МВФ.

Заместитель главы исследовательского отдела МВФ Андреа Пресбитеро и его коллеги ранее в этом году рассматривали динамику прямых иностранных инвестиций между парами стран. Учитывалось их геополитические позиции на основе 70-летних результатов голосования в ООН.

Авторы исследования обнаружили, что инвестиции между странами-единомышленниками в последние годы росли более динамично по сравнению со странами, которые просто географически близки друг к другу.

Отдельная работа МВФ показала, что когда новый железный занавес опустится, а торговля и инвестиции между двумя конкурирующими блоками заморозятся, мировой ВВП сократится на 7% в долгосрочной перспективе.