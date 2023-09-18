Последнее обновление: 18.09.2023 10:16

Байден намерен внести предложение о расширении состава Совбеза ООН

Президент США Джо Байден в своем выступлении на грядущей сессии Генассамблеи ООН планирует внести предложение о расширении состава постоянных членов Совета безопасности ООН, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, президент Байден (...) немного подробнее расскажет об этом (...). Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности", - сказал он в интервью британской The Telegraph, передает Интерфакс.

Кирби добавил, что состав СБ ООН должен быть "более инклюзивным".

Издание пишет, что Байден настаивает на "пяти или шести" новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и Южная Африка также были упомянуты в качестве возможных постоянных членах Совбеза, "однако не ясно, будут ли они обладать правом вето".

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