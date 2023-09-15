Последнее обновление: 15.09.2023 13:39

Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей

Категории: США Google Суды

Американская компания Google (входит в Alphabet Inc.) заключила мировое соглашение по иску, поданному против нее генпрокурором штата Калифорния, который обвинил компанию в том, что она отслеживала местоположение пользователей без их согласия и ведома.

Как сообщает The Guardian, корпорация выплатит в рамках соглашения $93 млн.

Иск против Google подал генпрокурор Калифорнии Роб Бонта. По его словам, компания утверждает, что перестает отслеживать перемещения пользователей после того, как они отключат в настройках своего аккаунта в Google функцию "История местоположений".

Однако на самом деле Google продолжает следить за пользователями даже после отключения этой функции, отметил Бонта. По его словам, такая практика неприемлема.

Он также заявил, что после отключения функции "История местоположений" Google продолжал следить за пользователями другими способами, в частности, за их активностью в сети и в приложениях.

Google в рамках соглашения не признал свою вину, но пошел на ряд уступок, в частности, пообещал предоставлять больше информации о своих способах отслеживания местоположений пользователей.

The Guardian напоминает, что в 2022 году против Google также был подан аналогичный иск в США. Тогда в рамках мирового соглашения компания выплатила 40 штатам около $392 млн.



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