Рабочая партия Норвегии проиграла региональные выборы впервые за столетие

Правящая Рабочая партия Норвегии опустилась на второе место после консерваторов на региональных выборах, и это впервые с 1924 года, когда левоцентристы не смогли занять первое место в общенациональном голосовании.

Такой результат показал предварительный подсчет голосов на региональных и муниципальных выборах в понедельник, сообщает Reuters.

По официальным данным, после подсчета 60% бюллетеней лейбористы получили 21,8% голосов, что меньше, чем 24,8% в 2019 году, тогда как Консервативная партия – 25,8% по сравнению с 20,1% четыре года назад.

Хотя эта неудача усугубляет беды Рабочей партии, премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что продолжит возглавлять коалиционное правительство меньшинства независимо от результатов регионального голосования, которое не влияет на состав парламента.

Стремительный рост потребительских цен, включая 9% рост стоимости продуктов питания за последние 12 месяцев, сопровождавшийся скачком процентных ставок, лег тяжелым бременем на домохозяйства и вынудил правительство ограничить государственные расходы из-за опасений ускорения инфляции.

Рабочая партия и ориентированная на сельскую местность Центристская партия, которые находятся в правительстве с 2021 года после стремительной победы левых партий, должны провести парламентские выборы в 2025 году.

Если выборы 2025 года покажут подобный результат, левоцентристский блок потеряет большинство, что даст возможность лидеру Консервативной партии Эрне Солберг, которая руководила Норвегией с 2013 по 2021 год, вернуться к власти.