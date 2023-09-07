G20 согласилась предоставить членство Африканскому союзу наравне с ЕС

G20 согласилась предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу, о решении будет объявлено во время саммита в Индии в эти выходные, сообщает Bloomberg.

Этот шаг предоставит Африканскому союзу, состоящему из 55 членов, который в настоящее время классифицируется как "приглашенная международная организация", тот же статус, что и ЕС.

Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос по глобальным проблемам, таким как изменение климата и долг развивающихся рынков, особенно в связи с тем, что развивающиеся рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах, отмечает издание.

Европейский Союз стремится взять на себя определенную заслугу в шаге G20. Лидеры блока планируют провести встречу на высоком уровне с лидерами африканских стран на полях саммита, который пропускают глава Китая Си Цзиньпин и Путин.

Как сообщается, названная "мини-саммитом", встреча Европа-Африка будет включать обсуждение последствий войны РФ против Украины для глобальной продовольственной безопасности. Другие темы включают усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке.