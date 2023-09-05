Индия может изменить название страны

Правительство премьер-министра Нарендры Моди вероятно вынесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, пишут индийские СМИ.

По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной сессии парламента, назначенной на 18-22 сентября.

При этом издание The Economic Times пишет, что по данным спикера Конгресса Джайрама Рамеша, приглашения на ужин в рамках G20 были подписаны от имени президента Бхарата, а не президента Индии.

Многие члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП) поддерживают эту инициативу о переименовании Индии, отмечает издание.

Как пишет The Economic Times, нынешнее название страны ряд депутатов считает пережитком английского колониализма.

По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.

Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".

"Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет... Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции", - заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.