Среди пяти стран ЕС нет единства по поводу продления запрета агроимпорта из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил о проблемах с Болгарией в контексте поддержки продления запрета ЕС на агроимпорт из Украины после 15 сентября. Об этом он сказал радиостанции RMF FM.

Телус рассказал об итогах встречи в испанском городе Кордова пяти руководителей министерств сельского хозяйства соседних с Украиной стран. По его словам, пять стран хотят, чтобы список ЕС по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины был "гибким". Идея заключается в том, что продукт может быть изъят из списка, если его импорт является желательным, или же может быть добавлен новый продукт в случае чрезмерного импорта.

По его словам, "гибкий список" звучит хорошо, но он открывает поле для торга. Это означает, что пять стран уже не могут твердо стоять за список ЕС пока запрещенных четырех продуктов, в который входят пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапс.

"У нас есть небольшая проблема с Болгарией", – признал Телус и сообщил, что Болгария хочет, чтобы семена подсолнечника были изъяты из списка, поскольку болгарские переработчики нуждаются в его импорте из Украины. Вместо этого она хотела бы включить в список "сухое молоко".

Польский министр признал, что договоренности по этому вопросу еще продолжаются. Телус отметил, что Польша, в свою очередь, хочет включить в список малину или мед. Неизвестно также, все ли другие страны-соседи Украины – в случае отрицательного решения ЕК – также введут односторонние запреты, как это планирует сделать Польша.

Министр сказал, что только Венгрия "очень решительно заявляет, что введет такой запрет вместе с Польшей", тогда как словаки "очень серьезно думают об этом".

В Кордове во вторник проходит встреча министров сельского хозяйства стран ЕС.

Министр также сказал, что не слышал резко негативных мнений от министров сельского хозяйства ЕС о продлении запрета. Он сказал, что Франция говорит "очень благоразумно" о необходимости построения "инструмента на будущее, потому что Украина останется с нами надолго".

Он анонсировал встречу по видеосвязи между министрами пяти стран и французским министром. При этом Телус признал, что слышал, якобы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине, что не согласится на продление запрета.