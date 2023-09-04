Ла-Манш пересекло наибольшее в 2023 году количество мигрантов

Количество мигрантов, прибывших в Великобританию через пролив Ла-Манш в субботу, 2 сентября, стало наибольшим за все время наблюдений этого года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные британского правительства.

По данным правительства, 872 мигранта и 15 лодок прибыли в этот день в Великобританию, тогда как общее количество людей, высадились на британские берега в 2023 году, составляет 20 973 на 436 небольших лодках.

До конца августа 2022 года в целом 25 043 человека пересекли границу Британии.

МВД Британии заявило, что его Оперативное командование малых катеров работает вместе с французскими партнерами и другими ведомствами, чтобы препятствовать незаконной переправке людей.

"Неприемлемое количество людей, которые рискуют своей жизнью, осуществляя эти опасные переправы, создает беспрецедентную нагрузку на нашу систему предоставления убежища", – заявил представитель МВД.

Он также добавил, что благодаря закону о нелегальной миграции, люди, которые прибывают в Великобританию нелегально, будут задержаны и немедленно высланы в страну происхождения или безопасную третью страну.

Ранее сообщалось, что МВД Великобритании предлагает выдавать нелегальным мигрантам GPS-браслеты, чтобы решить проблему нехватки мест для содержания под стражей.