Последнее обновление: 01.09.2023 16:17

Из порта в Одесской области вышли еще два заблокированных судна

Из порта в Одесской области вышли еще два заблокированных судна. Об этом сообщают в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно информации, речь идет о балкерах ANNA-THERESA под флагом Либерии и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова). Они вышли из порта "Южный" и движутся по временному коридору в направлении Босфора.

На их борту 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

В общей сложности с 15 августа временным коридором для эвакуации воспользовались уже 4 судна.



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