В Испании сообщили о вспышке "болезни легионеров", есть умерший

В испанском городе Касерес сообщают о вспышке "болезни легионеров", медицинские работники отбирают образцы воды, чтобы выяснить источник заболевания. Об этом сообщает издание El Mundo.

По данным издания, в результате болезни умер один человек – это 85-летний мужчина.

В общем подтвердили шесть случаев заражения. Двое инфицированных находятся в отделении интенсивной терапии, а четверо других – в стабильном состоянии.

Специалисты обследуют источники питьевой воды, а также декоративные фонтаны. На прошлой неделе во время проверки фонтанов была обнаружена легионелла.

Мэр города Касерес Рафаэль Матеос после этого заявил, что фонтаны были продезинфицированы и прошли шоковую обработку.

Матеос отметил, что легионелла имеет низкий риск заражения, и заверил, что очень маловероятно заразиться через питьевую воду.

"Болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

Вспышку "болезни легионеров" также зафиксировали в Польше. Там жертвами заболевания стали уже 16 человек, подтверждено 155 случаев заражения.

Между тем польские спецслужбы пока не видят оснований считать вражеской диверсией вспышку "болезни легионеров".