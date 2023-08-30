Китай запустил в Узбекистан новый мультимодальный маршрут

Первый грузовой поезд отправился в Узбекистан из китайского города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, сообщает агентство «Синьхуа».

Грузовой поезд с автозапчастями, бытовой техникой и текстильной продукцией отправился из железнодорожного грузового терминала Сяхуаюань в Ташкент во вторник.

Состав прибудет в столицу Узбекистана через 15 дней. Он проследует через Казахстан.

Чжанцзякоу – крупный транспортный узел Китая между Пекином и Внутренней Монголией. Развитие железнодорожного сообщения будет способствовать расширению возможностей мультимодальных перевозок в регионе, отмечает агентство.