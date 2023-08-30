Meta заблокировала тысячи транслировавших прокитайскую пропаганду аккаунтов

Компания Meta раскрыла детали об огромной сети фейковых аккаунтов, пытавшихся распространять прокитайскую пропаганду на их платформе. Об этом компания сообщила в своем блоге.

В результате операции было заблокировано 7704 аккаунта Facebook, 954 страницы, 15 групп и 15 аккаунтов Instagram. Бен Ниммо, руководитель отдела разведки глобальных угроз в Meta, назвал эту операцию наиболее продуктивной и заметной в истории.

Фейковые аккаунты пытались распространять прокитайские сообщения, включая положительные комментарии о Китае и его провинции Синьцзян, критику Соединенных Штатов, западной внешней политике, а также критику китайских журналистов и исследователей. По словам Meta, эти аккаунты связываются с прокитайской операцией влияния, известной как Spamouflage.

Несмотря на масштабность усилий, Meta заявила, что люди, стоящие за фейковыми аккаунтами, не были особенно опытными или успешными в своих усилиях, чтобы стать вирусными. "Spamouflage постоянно пыталась выйти за пределы собственной (фейковой) эхо-камеры, – написала компания Meta в своем ежеквартальном отчете о безопасности. – Многие комментарии к постам Spamouflage, которые мы наблюдали, поступали от других аккаунтов Spamoflauge, которые пытались создать впечатление, что они более популярны, чем есть на самом деле".

Несмотря на то что эти аккаунты не добились значительного успеха, Meta ожидает, что эти организации продолжат свои попытки пытаться повлиять на общественное мнение.