Последнее обновление: 16.08.2023 18:46

Власти Эстонии хотят запретить гражданам РФ и Беларуси голосовать на местных выборах

Правительство Эстонии намерено временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии, сообщает ERR.

Сейчас иностранцы, проживающие в Эстонии с долгосрочным или постоянным видом на жительство и достигшие возраста 16 лет на день выборов, могут голосовать на местных выборах. Следующие такие выборы в Эстонии состоятся в 2025 году.

В пояснительной к проекту закона отмечается, что в нынешних условиях такое право россиян и белорусов в Эстонии создает угрозы для внутреннего спокойствия и национальной безопасности, потому что Эстония не может гарантировать, что местные россияне и белорусы "свободны от влияния страны своего гражданства".

В проекте также указаны случаи, когда россиянам в Эстонии приходили из России повестки, где от них требуют явиться в российский военкомат.

Поправки предлагают временно запретить участие в голосовании на местных выборах иностранцам – гражданам стран, которых Эстония или Европарламент признали агрессорами.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование