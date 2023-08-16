Власти Эстонии хотят запретить гражданам РФ и Беларуси голосовать на местных выборах

Правительство Эстонии намерено временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии, сообщает ERR.

Сейчас иностранцы, проживающие в Эстонии с долгосрочным или постоянным видом на жительство и достигшие возраста 16 лет на день выборов, могут голосовать на местных выборах. Следующие такие выборы в Эстонии состоятся в 2025 году.

В пояснительной к проекту закона отмечается, что в нынешних условиях такое право россиян и белорусов в Эстонии создает угрозы для внутреннего спокойствия и национальной безопасности, потому что Эстония не может гарантировать, что местные россияне и белорусы "свободны от влияния страны своего гражданства".

В проекте также указаны случаи, когда россиянам в Эстонии приходили из России повестки, где от них требуют явиться в российский военкомат.

Поправки предлагают временно запретить участие в голосовании на местных выборах иностранцам – гражданам стран, которых Эстония или Европарламент признали агрессорами.