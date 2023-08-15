ООН оценивает в 7 тыс. число игиловцев в Сирии и Ираке

До 5-7 тыс. человек все еще состоят в рядах террористической группировки "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии.

Об сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на доклад экспертов ООН, передает Интерфакс.

"Эксперты заявили, что, несмотря на контртеррористические операции против ИГ, в группировке все еще числятся 5-7 тыс. человек в Ираке и Сирии, большинство из них - боевики. Однако ИГ преднамеренно сократила интенсивность атак, чтобы сосредоточиться на наборе новых боевиков и для перегруппировки", - отмечает агентство.

Из доклада для СБ ООН следует, что несмотря на потери ИГ и сокращение ее активности в Ираке и Сирии, ситуация останется динамичной, и террористы могут вновь серьезно усилить позиции.

Эксперты отмечают, что на северо-востоке Сирии в заключении находятся примерно 11 тыс. предполагаемых боевиков ИГ; их держат на объектах "Сирийских демократических сил" (SDF), возглавляемых курдами. Также в этом регионе находятся лагеря беженцев "Рош" и "Аль-Холь", где по оценкам экспертов, проживают порядка 55 тыс. человек, связанных с ИГ или имеющих семейные связи с членами группировки. Две трети из них - дети, включая 11,8 тыс. выходцев из Ирака, примерно 16 тыс. сирийцев и свыше 6,7 тыс. человек из более чем 60 стран мира. В свою очередь ИГ занимается вербовкой детей в лагере "Аль-Холь".

Кроме лагерей на северо-востоке Сирии, ИГ пытается искать новых бойцов в соседних странах, в неблагополучных сообществах. В первую половину 2023 года опасность ИГ была максимальной в зонах конфликтов.

Между тем, согласно некоторым оценкам, союзные ИГ силы в Сахеле стали действовать все более автономно, нарастили атаки в нескольких районах Мали, в меньшей степени действуют в Буркина-Фасо и Нигере. Эксперты опасаются, что террористы могут воспользоваться в своих интересах конфликтом в Судане, который разразился в середине апреля.

В то же время ИГ располагает 4-6 тыс. человек, включая бойцов и членов их семей, в Афганистане и теперь представляет наибольшую террористическую угрозу для этой страны и региона в целом.

Однако распространение ИГ удалось сдержать в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике, где теперь группировка имеет всего 180-220 боевиков, отмечается в докладе.