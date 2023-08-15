Китай перестал публиковать данные о безработице среди молодежи

Власти Китая приняли решение отказаться от публикации статистики по безработице среди молодежи спустя месяц после роста этого показателя до исторического максимума.

"Экономика и общество постоянно меняются и развиваются. Статистическая работа требует постоянных улучшений", - сказал представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Фу Линхуэй, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

В июне безработица среди граждан Китая в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в городах, составляла рекордные 21,3%.

ГСУ КНР сообщило во вторник, что общая безработица в Китае в июле повысилась до 5,3% с 5,2% в июне. Июньский показатель был минимальным за 16 месяцев.