Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Китай перестал публиковать данные о безработице среди молодежи

Власти Китая приняли решение отказаться от публикации статистики по безработице среди молодежи спустя месяц после роста этого показателя до исторического максимума.

"Экономика и общество постоянно меняются и развиваются. Статистическая работа требует постоянных улучшений", - сказал представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Фу Линхуэй, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

В июне безработица среди граждан Китая в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в городах, составляла рекордные 21,3%.

ГСУ КНР сообщило во вторник, что общая безработица в Китае в июле повысилась до 5,3% с 5,2% в июне. Июньский показатель был минимальным за 16 месяцев.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование