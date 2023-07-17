Последнее обновление: 17.07.2023 07:46

Трамп детализировал свою формулу «мира в Украине за 24 часа»

Бывший президент Дональд Трамп объяснил свой план по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах в США.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими", – сказал Трамп в интервью Fox News.

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение». Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день", – верит Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что США предоставляют Украине слишком много оружия.



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