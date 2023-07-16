Британия официально присоединилась к соглашению о транстихоокеанском партнерстве

Великобритания официально присоединилась к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Это первая страна, которую приняли с момента существования партнерства в 2018 году, что открывает путь другим государствам, которые стремятся присоединиться к соглашению, сообщает Reuters.

"Это современное и амбициозное соглашение, и наше членство в этом захватывающем, блестящем и перспективном блоке является доказательством того, что двери Великобритании открыты для бизнеса", - отметил министр торговли и бизнеса Великобритании Кеми Баденок. добавив, что рад, что его страна стала первым новым членом CPTPP.

Подписание состоялось во время заседания комиссии CPTPP, которое проходит в Новой Зеландии. Позже в воскресенье министры из стран-членов встретятся, чтобы обсудить ряд тем, включая то, как рассматривать другие заявки и пересмотрят положения соглашения.

Британское правительство еще должно ратифицировать соглашение. Отмечается, что Соединенное Королевство станет 12-м членом соглашения, которое отменяет торговые барьеры, поскольку государство стремится углубить связи в Тихом океане после своего выхода из Европейского Союза в 2020 году, отмечает УНН.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс сказал, что путь к вовлечению Британии в соглашение был "долгим" и "порой сложным", но наличие крупных экономик в партнерстве приведет к укреплению системы торговли в Тихоокеанском регионе, основанную на правилах.

CPTPP - это знаковый торговый пакт, заключенный в 2018 году между 11 странами, а именно: Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом. Украина, Китай, Тайвань, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор также подали заявку на присоединение к CPTPP.