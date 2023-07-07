ФАО прогнозирует в текущем году рекордное производство зерна в мире

Производство зерна в мире в 2023 году может стать рекордным и достичь 2,819 млрд тонн, что на 1,1% выше показателя 2022 года. Об этом сообщается в июньском обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В минувшем месяце прогноз был повышен на 5,9 млн тонн.

"Корректировка почти полностью обусловлена улучшением видов на урожай пшеницы в мире. При этом, несмотря на то что прогноз ее сбора был повышен на 0,9%, до 783,3 млн тонн, он все еще на 18,4 млн тонн ниже рекордного уровня 2022 года", - говорится в обзоре.

В частности, повышены оценки сбора в ЕС, Канаде, Казахстане и Турции. "Ожидаемый прирост производства в этих странах позволил с лихвой компенсировать значительное сокращение прогноза по производству в Австралии, где необычно засушливые погодные условия привели к снижению видов на урожай", - говорится в обзоре.

Прогноз по сбору фуражного зерна был "незначительно понижен" до 1,512 млрд тонн. Но это все еще на 2,9% выше, чем в 2022 году.

"Снижение обусловлено пересмотром в сторону понижения прогнозов по сбору кукурузы в странах Восточной Африки. При этом улучшение прогноза по производству ячменя в мире в значительной степени обусловлено корректировкой официальных оценок по Турции, где ожидается более высокий, чем первоначально прогнозировалось, урожай. Однако оно не позволило в полной мере компенсировать сокращение объемов производства кукурузы", - сообщается в обзоре.

Прогноз по производству риса "незначительно скорректирован в сторону повышения", до 523,7 млн тонн за счет улучшения видов на урожай в Бангладеш и в других странах, расположенных вдоль и к югу от экватора. В прошлом году, согласно пересмотренным данным, урожай составил 517,6 млн тонн.