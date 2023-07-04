В Греции начал работу новый парламент

В Греции в понедельник были приведены к присяге парламентарии после вторых внеочередных выборов в конце июня, которые позволили правоцентристской "Новой демократии" сформировать правительство.

В новом созыве парламента Греции абсолютное большинство – 158 мест из 300 – имеет консервативная партия "Новая демократия", лидер которой Кириакос Мицотакис снова стал премьер-министром.

Левая партия СИРИЗА разгромно проиграла, получив всего 48 мандатов, после чего ее многолетний лидер Алексис Ципрас объявил об отставке.

В то же время в парламент Греции впервые прошли две ультраправые партии. "Спартанцы", которые набрали 4,7% на выборах и имеют 12 мандатов, связаны с бывшим членом запрещенной неонацистской партии "Золотой рассвет" Илиасом Касидиарисом, который сейчас находится за решеткой.

Вторая ультраправая партия – "Ники" ("Победа"), которая получила чуть менее 3,7% голосов и имеет 10 мест, опирается на поддержку Греческой православной церкви и получила сторонников благодаря протестам против вакцинации от COVID-19.

Также в парламент впервые прошла ультралевая политсила "Плефси Элефтериас" ("Проход к свободе"), едва преодолев проходной барьер (3,17%) и получив восемь мест. Ее возглавляет Зои Константопулу – бывший член СИРИЗА, которая ранее была спикером парламента.