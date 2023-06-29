Последнее обновление: 29.06.2023 13:40

Сбитый США китайский аэростат был напичкан американским оборудованием для слежки

Китайский воздушный шар-шпион, который пролетел над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собирать фотографии, видео и другую информацию, заявили официальные лица США, ссылаясь на предварительные результаты расследования.

Анализ, проведенный несколькими агентствами обороны и разведки США, показал, что на воздушном шаре находилось коммерчески доступное американское оборудование, а также более специализированные китайские датчики и другая электроника, предназначенная для сбора фотографий, видео и другой информации для передачи в Китай, сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц США.

Полученные данные подтверждают вывод о том, что шар предназначался для шпионажа, а не для наблюдения за погодой, как утверждал Китай, говорится в публикации.

Но, по информации издания, воздушный шар не отправил данные о своем восьмидневном полете над Аляской, Канадой и некоторыми другими прилегающими штатами США обратно в Китай.

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