Президент Литвы хочет создать бригаду для защиты Сувалкского коридора

Размещение в Литве бригады союзников по НАТО необходимо для действенной защиты Сувалкского коридора, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств - членов НАТО.

"На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, - сказал он. - Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора".

По утверждению Науседы, ситуация в сфере безопасности для Литвы иная, нежели для многих других стран, и предопределяется опасным соседством, передает ТАСС.

"Литва расположена между насыщенным вооружениями Калининградом и Беларусью", - отметил он.

Сувалкский коридор является стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к Калининградской области РФ и Гродненской области Беларуси. При его перекрытии Литва и другие страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО.