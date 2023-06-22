Число пострадавших от взрыва здания в Париже превысило 30 человек

Число пострадавших в результате мощного взрыва в доме в пятом округе Парижа возросло до 35 человек, сообщает Le Figaro.

Госпитализированы 35 человек, из которых четверо в критическом состоянии. Среди других 31 – трое военных, полицейский и пожарный, которые работали на месте происшествия.

Поиски под завалами дома уже остановили, два человека, о которых родственники сообщили как пропавших, уже нашлись, местонахождение еще одного выясняют.

Парижская прокуратура открыла расследование по факту "неумышленного нанесения телесных повреждений путем сознательного несоблюдения мер предосторожности".

Прокурор Лор Бекюо заявила, что первые находки с места происшествия дают основания полагать, что взрыв вызвало что-то внутри здания, и что следователи будут общаться с пострадавшими, которые не в тяжелом состоянии, чтобы получить больше информации.

Напомним, взрыв произошел в пятом округе Парижа, что в северной части города, днем в среду. Сначала сообщалось о четырех пострадавших. Предварительно сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа.