США и Китай подвели итоги встречи министров иностранных дел

США и Китай подвели итоги прошедшей в минувшее воскресенье встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом.

"Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и сохранения открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ложного восприятия и расчетов. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил также о возможности сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где наши интересы совпадают", – говорится в коммюнике Госдепа США.

Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира, и поддерживают основанный на правилах международный порядок.

Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон, и они договорились запланировать такой визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.

В коммюнике МИД Китая сказано, что Цинь Ган выразил Блинкену сожаление по поводу того, что отношения США и Китая "на худшем уровне" за все время, поскольку это не выгодно обеим сторонам и всему миру.

Отмечается, что Китай стремится выстраивать "стабильные, предсказуемые и конструктивные" двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует "объективное и рациональное" понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут решаться спокойно.

Китайская сторона напоминает позицию Пекина по Тайваню, отмечая, что это "самый важный вопрос в отношениях и наиболее явный риск". Подтверждается и договоренность осуществить визит в Вашингтон.

Война в Украине не упоминается в коммюнике обеих сторон.