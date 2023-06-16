Президент Болгарии уволил генпрокурора из-за провалов в борьбе с коррупцией

Президент Болгарии Румен Радев уволил главного прокурора страны на фоне общественного гнева из-за его неспособности бороться с коррупцией на высоком уровне, сообщает AP.

Радев подписал указ об увольнении Ивана Гешева с должности после того, как Высший судебный совет ранее на этой неделе проголосовал за его увольнение за "подрыв престижа судебной власти". В решении говорится о его высказываниях во время пресс-конференции с требованием устранить "политический мусор" из парламента.

52-летний Гешев, находившийся на полпути своего семилетнего срока, имел широкие полномочия по надзору за работой всех прокуроров. Но с момента своего назначения он столкнулся с протестами людей, которые обвиняли его в том, что он защищает коррумпированных политиков и бизнесменов вместо того, чтобы привлекать их к ответственности.

Его назначение в 2019 году, когда он был единственным кандидатом на эту должность, считалось результатом политической поддержки со стороны тогдашней правящей партии ГЕРБ. Его увольнение произошло после соглашения между ГЕРБ и ее главным политическим конкурентом, реформистской партией "Мы продолжаем изменения", которая резко выступила против действий Гешева.

Гешев стал первым генеральным прокурором в посткоммунистической истории Болгарии, которого официально уволили с влиятельной должности, и некоторые аналитики считают этот шаг успехом гражданского общества.