В Белграде массовые протесты после обещания досрочных выборов

Десятки тысяч сербов в пятницу приняли участие в антиправительственном протесте в Белграде – шестом с начала мая, обвиняя культуру насилия в гибели 18 человек в двух массовых расстрелах и призывая министра внутренних дел Сербии уйти в отставку.

Скандируя "Вучич вон!", имея в виду президента Сербии, и держа большой баннер с надписью "Студенты против насилия", протестующие собрались перед парламентом и прошли маршем к зданию правительства, сообщает Reuters.

Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и руководителя спецслужбы Александара Вулина, которых они обвиняют в неспособности привлечь к ответственности преступные группировки.

Они также требуют отзыва лицензий на национальное вещание у связанных с властями телеканалов Pink TV и Happy TV и запрета некоторых таблоидов, которые обвиняют в пропаганде насилия.

Сербский президент, однако, считает, что его правительство не несет ответственности за происходящее. "Виновато ли правительство в преступлениях, которые произошли? Я не могу с этим согласиться", – сказал он в интервью Reuters в пятницу.

Массовые антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая, в Сербии продолжаются уже полтора месяца.

На их фоне Вучич отошел от руля правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение, а ранее на этой неделе – заявил, что инициирует досрочные выборы, не уточнив, когда именно.