В Литве признан неконституционным закон для сдерживания мигрантов из Беларуси

Конституционный суд Литвы в среду признал неконституционным закон 2021 года, который позволяет властям удерживать мигрантов под стражей в центрах содержания.

Литва в августе 2021 года приняла закон, который предусматривал автоматическое задержание любого, кто незаконно пересекал границу страны, а также отказывал им в праве на получение политического убежища.

Закон обжаловал гражданин Ирака, которого шесть месяцев держали в центре для мигрантов, после чего он подал в суд и проиграл все предыдущие инстанции.

В своем решении Конституционный суд Литвы отметил, что парламент имел право узаконить задержание мигрантов, учитывая чрезвычайную ситуацию, но запрет рассмотрения их дел в индивидуальном порядке и обжалования отказа в убежище в суде противоречит Основному закону.

"Хотя законодатель и преследовал легитимные цели, а потому имел право установить правовую норму, ограничивающую свободу личности, в данном случае он не придерживался требования Конституции не ограничивать права личности больше, чем это необходимо для достижения легитимной цели", – констатировал суд.