Сотни тысяч протестующих вышли на антиправительственный митинг в Варшаве

В акции протеста против польских властей в Варшаве, которая состоялась в воскресенье, приняли участие несколько сотен тысяч человек, что сделало ее одной из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время, сообщили польские медиа.

По оценкам польских СМИ, в 15:00, когда протест достиг наибольшей кульминации, на Замковой площади собрались не менее 300 тысяч человек. Мэрия Варшавы, которую возглавляет оппозиционный политик Рафал Тшасковский, приводит еще большее число – до полумиллиона участников.

Акция, начавшаяся на Площади на Роздрожу в полдень в воскресенье, завершилась речью лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска, который задекларировал стремление к "свободной, законопослушной, безопасной, честной, чистой и зеленой Польше" и противодействие партии власти "Право и справедливость".

Как сообщалось, мероприятие приурочено к годовщине первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма и политическим изменениям. По словам организаторов, оно было протестом "против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы".

Демонстрации также состоялись в других крупных городах, в частности в Кракове и Щецине.

Воскресный митинг является одной из самых показательных попыток оппозиции Польши сплотить своих сторонников на фоне грядущих выборов в парламент, которые состоятся осенью. Недавние опросы общественного мнения показывают, что "Право и справедливость" популярнее любой другой партии, но не сможет набрать достаточное количество голосов для единоличного правления.