Столтенберг: Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в воскресенье в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

Об этом Столтенберг заявил после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Генсек НАТО подчеркнул, что Турция имеет "легитимные заверения в безопасности", поскольку ни один другой член Альянса не испытал такого количества террористических атак.

"Швеция приняла значительные конкретные меры, чтобы удовлетворить опасения Турции, в частности внесла поправки в конституцию, прекратила действие эмбарго на продажу оружия и усилила контртеррористическое сотрудничество. Всего несколько дней назад вступило в силу важное антитеррористическое законодательство", – перечислил он.

"Итак, Швеция выполнила свои обязательства", – подытожил Столтенберг, позже добавив, что надеется на вступление Стокгольма в НАТО "до саммита в Вильнюсе".

Генсек Альянса признал, что в Анкаре негативно реагируют на антитурецкие и антинатовские демонстрации в Швеции, отметив, что все члены НАТО должны защищать свободу слова и собраний.

"Но мы должны помнить, почему эти демонстрации имеют место: их организаторы хотят остановить вступление Швеции в НАТО и прекратить ее контртеррористическое сотрудничество с Турцией и ослабить Альянс. Мы не должны позволить им достичь успеха", – подытожил он.

Столтенберг также анонсировал встречу участников Постоянного механизма стабилизации, созданного по итогам саммита в Мадриде в прошлом году для вступления в Альянс новых членов, "на неделе, начиная с 12 июня".