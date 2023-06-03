Последнее обновление: 03.06.2023 11:32

Число погибших в результате столкновения поездов в Индии достигло 288 человек

По меньшей мере 288 человека погибли и более 850 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша, что сделало эту железнодорожную катастрофу крупнейшей по числу жертв в стране за более чем десять лет.

Ожидается, что количество погибших будет расти сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Столкновение произошло примерно в 19:00 по местному времени в пятницу, когда сверхскоростной скоростной экспресс Howrah, курсирующий из Бангалура в Хаор, что в Западной Бенгалии, столкнулся с экспрессом Coromandel, курсирующим из Калькутты в Ченнаи.

Отмечается, что на место аварии в районе Баласор в Одише было вызвано более 200 машин скорой помощи. Начата масштабная поисково-спасательная операция, к которой привлечены сотни сотрудников пожарной охраны и полиции, а также служебные собаки. На месте также работали группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Министерство путей сообщения начало расследование инцидента.



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