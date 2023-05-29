Президент Греции официально распустила парламент и назначила выборы на 25 июня

Президент Греции Катерина Сакелларопулу в понедельник издала указ о роспуске парламента и официальном назначении выборов на 25 июня, сообщает Ekathimerini.

Согласно указу, новый парламент соберется в понедельник, 3 июля. Указ также подписан временным премьер-министром Иоаннисом Сармасом и членами временного кабинета министров.

Это лишь второй случай, когда Греция имеет "двухдневный" парламент с момента восстановления демократии в 1974 году, предыдущий был результатом выборов в мае 2012 года, которые также не смогли привести к формированию правительства.

Напомним, на выборах в греческий парламент в воскресенье, 21 мая, партия "Новая демократия" уже бывшего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса получила 40,8% голосов против 20,1% у левой оппозиционной партии "СИРИЗА".

Результат оказался лучше ожидаемого для Мицотакиса, правительству которого пришлось иметь дело со скандалом с прослушиванием оппозиционных политиков и журналистов, пандемией COVID-19, инфляцией и смертельной железнодорожной катастрофой в феврале, которая вызвала возмущение общественности.

В то же время голосов оказалось недостаточно для формирования "Новой демократией" правительства, поэтому Мицотакис почти сразу заявил о поддержке повторных выборов.

Новое голосование на парламентских выборах в Греции состоится по новой полупропорциональной избирательной системе, что увеличивает шансы партии Мицотакиса на получение большинства.