Последнее обновление: 26.05.2023 16:20

Байден объявил своего кандидата на нового главу Генштаба США

Президент США Джо Байден официально объявил кандидата, которого будет номинировать как нового главу Объединенного комитета начальников штабов вместо генерала Марка Милли.

Байден поблагодарил Марка Милли за службу, отметив, что полностью доверяет ему и рассчитывает продолжить с ним сотрудничество в дальнейшем.

"Сегодня я объявляю своего кандидата на номинацию новым руководителем Объединенного комитета начальников штабов – Чарльза Квинтона Брауна", – объявил президент США.

О вероятности такого выбора Байдена СМИ узнали незадолго перед официальным объявлением: сообщали, что выбирали между Брауном и комендантом Корпуса морской пехоты генерала Дэвидом Бергером. Для назначения Браун должен получить одобрение Конгресса.

Генерал Чарльз Квинтон Браун – военный летчик с боевым опытом из семьи кадровых военных. Сейчас он возглавляет Воздушные силы США, а перед тем возглавлял ряд подразделений и Центральное командование Воздушных сил.

Отмечается, что он является первым афроамериканцем на посту главы одного из родов войск США. Назначение и утверждение генерала Брауна также будет означать, что вместе с министром обороны Ллойдом Остином две высшие руководящие должности в Пентагоне впервые в американской истории будут занимать афроамериканцы.

Марк Милли возглавляет Объединенный комитет начальников штабов с 2019 года, его полномочия завершаются осенью.



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