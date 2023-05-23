Последнее обновление: 23.05.2023 08:42

ЕС предупредил Сербию о несовместимости ее отношений с РФ со вступлением в Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Сербию, которая ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2014 года, что ее тесные отношения с Россией несовместимы с путем европейской интеграции.

Об этом Боррель заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Поддержка связей с Россией несовместима с ее процессом вступления в ЕС, это также вредит ее собственным национальным интересам", – заявил Боррель.

Он призвал Белград согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза и ускорить реформы на пути в ЕС.

"Мы хотим продвигаться с расширением, и мы послали сильный сигнал, что они (сербы) должны воспользоваться моментом, созданным быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, они должны следовать по этому пути, в том же темпе. Сейчас время для них ускорить реформы, согласовать свою политику с европейскими стандартами. Они получили уникальную возможность и должны ее использовать", – заявил глава европейской дипломатии.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.

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