Google намерен удалить аккаунты неактивных пользователей

Google объявил о планах удалить неактивные учетные записи пользователей.

Как пояснил в корпоративном блоге вице-президент компании Рут Кричели, такими будут признаны аккаунты, которые не использовались продолжительное время.

Такое решение в Google поясняют тем, что именно неактивные учетные записи чаще всего являются уязвимыми для злоумышленников, которые используют такие аккаунты в незаконных действиях — от кражи личных данных до распространение нежелательного или вредоносного контента.

«Забытые или оставленные без присмотра учетные записи часто полагаются на старые или повторно используемые пароли, которые могли быть скомпрометированы, не имели настроенной двухфакторной аутентификации и имеют меньше проверок безопасности со стороны пользователя. Наш внутренний анализ показывает, что заброшенные учетные записи как минимум в 10 раз реже, чем активные учетные записи, имеют двухэтапную проверку», - пояснил Рут Кричели.

По его словам, скомпрометированным будет считаться аккаунт, который оставался неактивным в течение двух лет. Такие учетные записи будут удаляться безвозвратно со всем содержимым, включая контент в Google Workspace (Gmail, «Документы», «Диск», Meet, «Календарь»), YouTube и «Google Фото».

В компании предупредили, что правило распространяется только на личные аккаунты Google и не затрагивает аккаунты таких организаций, как учебные заведения или предприятия. Нововведение обещают запускать аккуратно, а удалению аккаунтов будут предшествовать многократные предупреждения в течение нескольких месяцев. Сроком, когда начнется непосредственно процесс удаления аккаунтов, в компании обозначили декабрь 2023 года.

В Google дали несколько рекомендаций, соблюдение которых гарантирует сохранение учетной записи. Самый простой способ сохранить аккаунт Google — входить в него не реже одного раза в два года.

«Если вы недавно вошли в свой аккаунт Google или в любую из наших служб, ваш аккаунт считается активным и не будет удален», - сообщили в компании.