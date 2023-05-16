ЮАР отправит «миротворческую» миссию в Москву и Киев

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сегодня заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин якобы договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана.

Официальные заявления обеих сторон по поводу этого вопроса отсутствуют, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Переговоры с обоими лидерами продемонстрировали, что они оба готовы принять африканскую группу лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту, - заявил Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура в Кейптауне несмотря на то, что позиция Украины относительно любого мирного соглашения заключается в том, что все российские войска должны быть выведены с территории страны.

"Удастся ли это сделать, будет зависеть от дискуссий, которые состоятся", - добавил он.

Также в заявлении президента ЮАР говорится, что Зеленский и Путин договорились принять миссию в столицах своих стран - Киеве и Москве. По его словам, мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Конго и Замбии.

Рамафоса заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания выразили "осторожную" поддержку плану, а Генеральный секретарь ООН был проинформирован об этой инициативе.

Детали плана не разглашаются….