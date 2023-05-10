В Литве стартуют военные учения совместно с одиннадцатью странами НАТО

В течение двух недель на территории Литовской Республики будут проходить международные военные учения "Железный волк 2023-1", участия в которых принимают 11 стран НАТО.

В учениях участвуют около 3500 солдат и 600 единиц военной техники из Литвы, Бельгии, Чехии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Хорватии, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.

Ежегодно учения организует пехотная бригада литовской армии «Иль Вольф», они имеют целью оценить боеготовность подразделений этой бригады и синхронизировать стандартные оперативные процедуры, сообщает Минобороны Литвы.

«В течение года учений боевая группа передовых сил НАТО, дислоцированная в Литве, и пехотный батальон литовской армии «Вайдотас» будут учиться правильному ведению наступательных и оборонительных операций методом «сила против силы». Литовская армия сообщает, что часть учений также будет проходить в гражданских районах – солдат и военную технику во время учений смогут увидеть жители Укмергского, Йонавского, Кайшядорюского и Кедайняйского районов, но основные действия учений будут проходить на полигоне Gaižunai литовской армии, дислоцированной в Йонавском районе, имитированные боеприпасы и взрывчатые вещества также будут использоваться только на полигоне», – отметили в Министерстве обороны страны.