В Сербии вторая за неделю стрельба унесла жизни по меньшей мере 8 человек

Восемь человек погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате стрельбы возле сербского города Младеновац к югу от Белграда, сообщает РТС.

21-летний злоумышленник расстрелял группу людей из автоматического оружия и скрылся с места происшествия. СМИ сообщают, что стрельбе предшествовала ссора на школьном дворе Младеноваца.

Злоумышленник сначала стрелял в селе Дубона, а затем в Малом Ораше и селе Шепшин.

В Дубоне он убил молодого полицейского и его сестру, беспорядочно стреляя на школьном дворе, где ранил нескольких человек. По словам местных жителей, нападавший известен как проблемная личность из соседнего села Доня Дубона. РТС неофициально стало известно, что в машине с ним были еще двое мужчин.

Сразу после стрельбы полиция начала операцию "Вихрь" и начала масштабные поиски убийцы. В работах по розыску убийцы принимают участие 600 правоохранителей. В поисковой операции задействованы все спецподразделения и вертолетное подразделение МВД Сербии.

Министр внутренних дел Братислав Гашич назвал стрельбу возле Младеноваца террористическим актом.

Восемь человек, получивших ранения в результате стрельбы и которым была оказана помощь в Центре неотложной помощи, находятся в стабильном состоянии. Двое раненых в возрасте 21 и 23 лет находятся в больнице им. Драгиша Мишовича.

Это уже вторая смертельная стрельба в Сербии за неделю. Как сообщалось, в среду утром семиклассник в Белграде совершил несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы. По данным МВД Сербии, в результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник.