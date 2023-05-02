Военные США сообщили об очередном аэростате над Гавайями

Военные США наблюдают за аэростатом неизвестного происхождения, пролетевшим над Гавайскими островами, сообщает Интерфакс со ссылкой на американские медиа.

"Американские военные следят за воздушным шаром неизвестного происхождения, который пролетел над территорией США. Неизвестен его тип и кому этот объект принадлежит", - сообщили телеканалу три американских чиновника.

По их словам, военные "отслеживают его с конца прошлой недели и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов и национальной безопасности, не передает никаких сигналов".

"Шар пролетел над Гавайскими островами, но не над какими-либо чувствительными объектами", - уточнил один из чиновников, добавив, что шар "медленно движется в сторону Мексики".

Источники отмечают, что США "все еще могут сбить его, если он приблизится к земле". При этом, по мнению официальных лиц, "власти США не считают, что воздушный шар принадлежит китайцам".

В феврале 2023 года в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

Позже над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.