ЮАР не планирует выходить из договора о МУС ради Путина

Канцелярия президента ЮАР Сирила Рамапосы распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского статута об учреждении и процедуре Международного уголовного суда, вопреки замечаниям самого главы государства ранее во вторник.

В августе в ЮАР должен пройти саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить и российского президента. Южная Африка признает юрисдикцию суда в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина, и потому формально обязана будет исполнить этот ордер (впрочем, никаких санкций за его несоблюдение не предусмотрено).

В канцелярии утверждают, что в правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) неверно выразились. "Президентство желает пояснить, что Южная Африка остается подписантом Римского статута... Это разъяснение следует за ошибкой в высказываниях в ходе брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК", - говорится в коммюнике, выпущенном уже поздно ночью по местному времени.