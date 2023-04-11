Последнее обновление: 11.04.2023 19:00

Идеи Макрона о «стратегической автономии» заражают Европу

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что европейские лидеры становятся более благосклонными к стремлению президента Франции Эмманюэля Макрона к "стратегической автономии" от Соединенных Штатов.

Об этом Мишель сказал в интервью французскому телешоу La Faute à l'Europe (интервью выйдет в среду).

Глава Евросовета предположил, что позиция французского лидера не является изолированной в ЕС, и хотя Макрон выступал как президент Франции, его взгляды отражают перемены в рядах европейских лидеров.

"Произошел скачок вперед в вопросе стратегической автономии, если сравнить с тем, что было несколько лет назад", – сказал Мишель.

"Что касается вопроса отношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Европейском совете могут быть нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эмманюэль Макрон... Я думаю, что многие действительно думают так, как Эмманюэль Макрон", – добавил он.

Президент Европейского совета отметил, что сам поддерживает развитие более тесных отношений ЕС и США, если этот процесс не предполагает, что "мы слепо, систематически будем следовать позиции Соединенных Штатов во всех вопросах".

Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

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