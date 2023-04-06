Премьер Финляндии подала в отставку после поражения на выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту Саули Ниинистё прошение об отставке правительства, сообщает Yle.

Отставка правительства Марин связана с проведением в стране парламентских выборов 2 апреля, на которых ее социал-демократы заняли третье место.

Президент Ниинистё принял просьбу об отставке. Правительство Марин будет работать в статусе временного, пока партии не сформируют новый кабинет.

Петтери Орпо, председатель Национальной коалиционной партии, которая выиграла выборы, на следующей неделе начнет консультации о формировании правительства.

Накануне Марин заявила, что осенью покинет пост председателя Социал-демократической партии.