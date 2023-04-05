Последнее обновление: 05.04.2023 14:12

Amazon сокращает более 100 сотрудников в своих игровых подразделениях

Amazon увольняет 100 работников в своих игровых подразделениях Prime Gaming, Game Growth и студия Amazon Games. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам вице-президента по вопросам игр Кристофа Гартманна, интернет-гигант также переназначает работников на проекты, соответствующие его "стратегическому фокусу". Команды в Ирвине (где разрабатывается онлайн-ролевая игра New World) и Монреале (над неанонсированным проектом) продолжат расти, добавляет Гартманн.

Также расширятся издательские усилия Amazon. Уволенные работники уже получают уведомления, они получат выходное пособие, медицинскую страховку и оплачиваемое время для поиска новой работы.

Компания не сообщила о причинах увольнений. В своей записке Гартманн отмечает, что сокращения произошли после того, как Amazon взвесила свои текущие проекты на предмет соответствия "долгосрочным целям".

Эта новость появилась спустя несколько недель после того, как Amazon объявил о планах сократить 9000 должностей, в том числе на сервисе прямых трансляций Twitch. Технологический гигант стремится сократить расходы по всей компании в условиях турбулентной мировой экономики и последствий обновления после пандемии. В этом контексте увольнение в игровом секторе является лишь небольшой частью большой стратегии.

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