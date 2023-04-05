Последнее обновление: 05.04.2023 14:12

Лондон заблокировал трансляцию встречи в ООН с участием РФ

Великобритания заблокировала видеотрансляцию инициированной Россией неформальной встречи в ООН по теме похищения государством-террористом детей с территории Украины, которое оккупанты называют "эвакуацией". Об этом в Twitter сообщает представительство Великобритании в ООН.

Там отметили, что Россия пригласила для участия в брифинге детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, ордер на арест которой недавно выдал Международный уголовный суд из-за ее участия в похищении детей с территории Украины.

В сообщении говорится, что Великобритания заблокировала трансляцию встречи на UNTV.

"Ей (Львовой-Беловой – прим.) не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", – отметили в британском представительстве.



<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование