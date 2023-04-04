ВОЗ: Каждый шестой человек в мире страдает бесплодием

Примерно около 17,5% взрослого населения планеты или каждый шестой человек в мире страдает бесплодием, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Из доклада следует важный вывод: бесплодие никого не дискриминирует и затрагивает все категории населения... Огромное количество людей, страдающих бесплодием, говорит о необходимости расширить доступ к лечению бесплодия и принять меры для того, чтобы в сфере научных исследований и политики здравоохранения эта тема больше не отодвигалась на второй план, что позволит обеспечить доступ к безопасным, эффективным и недорогим видам помощи при бесплодии, которые помогут стать родителями всем, кто этого стремится", - заявил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

В докладе представлены данные о распространенности бесплодия в мире и отдельных регионах, рассчитанные на основе анализа всех исследований по этой теме, опубликованных за период с 1990 по 2021 годы с учетом различий в методах оценки. Специалисты отметили, что существенные различия в показателях распространенности бесплодия между различными регионами мира отсутствуют, что означает, что эта болезнь является серьезной проблемой здравоохранения для всех стран, передает УНН.

Как отмечает ВОЗ, несмотря на большой масштаб проблемы, методы профилактики, диагностики и лечения бесплодия, в частности вспомогательные репродуктивные технологии, остаются недофинансированными и недоступными для многих людей из-за их высокой стоимости и ограниченного предложения таких услуг.

В настоящее время в большинстве стран на лечение бесплодия граждане тратят собственные средства, что "нередко сопровождается катастрофическими затратами", говорится в докладе. По сравнению с жителями более богатых стран, жители беднейших стран тратят на лечение бесплодия большую долю своего дохода. Это либо не позволяет людям получить доступ к лечению бесплодия, либо "ввергает их в нищету" в результате обращения за медицинской помощью, подчеркнули специалисты.

"Миллионы людей несут катастрофические медицинские расходы в результате обращения за медицинской помощью в связи с бесплодием, что делает этот вопрос одним из серьезных факторов неравенства, и слишком часто эти люди оказываются в "ловушке бедности". Более эффективная политика и государственное финансирование могут значительно расширить доступ к лечению и защитить финансово неблагополучные семьи от бедности, связанной с обращением за помощью", - пояснила директор Департамента ВОЗ по вопросам охраны сексуального и репродуктивного здоровья и научных исследований д-р Паскаль Аллоте.

Кроме этого, сообщается, что существует систематическая нехватка данных во многих странах и некоторых регионах, несмотря на "убедительные свидетельства высокой распространенности бесплодия в мире". Специалисты ВОЗ призвали повысить доступность национальных статистических данных в разбивке по возрасту и причинам, что позволило бы более точно рассчитать показатели распространенности бесплодия, а также выявить тех, кто нуждается в лечении, и выработать стратегии по снижению риска развития болезни.