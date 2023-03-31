Турция последней одобрила вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции в ночь на пятницу ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический Альянс, и Турция, таким образом, последней из всех стран-членов НАТО сделала этот шаг.

За соответствующее решение проголосовали 276 турецких парламентариев, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для вступления его в силу, сообщает Anadolu.

После ратификации протокола турецкой Генеральной ассамблеей устранено последнее препятствие на пути к членству Финляндии в Альянсе после того, как парламент Венгрии в понедельник также поддержал этот шаг.

Поскольку график членства Швеции все еще не определен, голосование Турции официально разъединит заявки двух североевропейских стран на вступление в альянс, которые государства подали в мае 2022 года с целью сдерживания любой российской агрессии после вторжения в Украину.

Финляндия официально завершила все процедуры, необходимые для членства в НАТО.