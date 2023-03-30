Си Цзиньпин готовит Китай к войне

Правитель Китая Си Цзиньпин публично заявил о начале подготовки к войне, что должны "воспринимать всерьез" в остальном мире. Данное заявление прозвучало на специальном заседании парламента КНР, пишет Foreign Affairs.

Си Цзиньпин выступил с несколькими отдельными речами, посвященными подготовке к войне. В одном из выступлений он заявил генералам, что они могут "смело воевать". О какой именно войне говорил правитель Китая, не вполне ясно, но вполне очевидным будет предположить, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали на фоне резкого увеличения оборонного бюджета Китая в текущем году – до 7,2%. Также власти страны заявляли о планах сократить зависимость от продовольственного импорта.

Между тем спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй анонсировал "укрепление стратегических коммуникаций и координации" с российской армией. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, две страны будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности и "совместно защищать международную справедливость и законность".

В частности Тан пообещал совместные военные учения двух стран и совместное патрулирование морских акваторий и воздушного пространства.