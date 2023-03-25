ЕС и США провели совместные военно-морские учения

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в пятницу, что 23 и 24 марта Европейский союз и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в Индо-Тихоокеанском регионе.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕВС поясняется, что решение о таких учениях было принято на последнем раунде консультаций высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону между ЕС и США 2 декабря 2022 года.

Участники военно-морских учений проводили совместное патрулирование и обеспечивали свободу судоходства в открытом море, передает Интерфакс.

В учениях, по данным ЕВС, участвовали эсминец США Paul Hamilton, а также испанский корабль Reina Sofia и итальянский – Carlo Bergamini.

Учения включали меры, "направленные на улучшение оперативной совместимости и интеграции".

"ЕС и Соединенные Штаты подтверждают свои намерения осуществлять дальнейшую координацию и вести взаимодополняющую работу по региональной морской безопасности для поддержки свободы судоходства и других международно-правовых видов использования моря в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявляют в Брюсселе.