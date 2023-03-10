Бельгия запретила TikTok на правительственных телефонах

Совет национальной безопасности Бельгии в пятницу запретил использование китайского приложения TikTok на рабочих телефонах государственных служащих, сообщает Politico .

"Мы не можем быть наивными: TikTok - это китайская компания, которая сейчас обязана сотрудничать с китайскими спецслужбами", - сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Бельгийский запрет основан на анализе рисков, проведенном спецслужбами страны, и рекомендациях национального центра кибербезопасности.

Запрет введен сроком на шесть месяцев, после чего бельгийские власти проведут повторную оценку своих рекомендаций.

Совет национальной безопасности также призвал региональные и местные органы власти ввести аналогичный запрет и попросил бельгийский орган по защите данных изучить политику конфиденциальности TikTok.

В четверг IT-агентство правительства Фландрии, северного региона Бельгии, уже приняло решение заблокировать доступ к TikTok для всех государственных служб, которые используют централизованные IT-услуги и правительственную сеть.

На этой неделе TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, пообещал внести изменения в свою политику защиты данных, чтобы снять опасения по поводу использования приложения. Компания отрицает наличие угрозы безопасности.

Напомним, что накануне национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) объявило предупреждение о высокой угрозе кибербезопасности в связи с установкой и использованием приложения TikTok для работников критической инфраструктуры и органов власти.