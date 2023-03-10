Товарищ Си единогласно переизбран на третий срок

Всекитайское собрание народных представителей 14-го созыва на проходящей в Пекине первой сессии переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Решение было принято единогласно. Товарищ Си также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Таким образом, Си Цзиньпин станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в 2018 году после внесения поправок изменениями в китайскую конституцию. Ранее председатель КНР имел право занимать этот пост только два пятилетних срока.

Также в конституцию наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина было вписано положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой".

Заместителем председателя КНР избран Хань Чжэн, занимающий в настоящее время должность первого вице-премьера китайского Госсовета.